Vinicius Jr. äußert sich zu Ausraster im „Clasico“

Nachdem mit Vinicius Junior im „Clasico“ gegen den FC Barcelona die Emotionen durchgegangen waren, meldete sich der Real-Star nun via Social Media zu Wort. „Wir versuchen immer, die Kontrolle zu behalten, aber das ist nicht immer möglich“, schrieb der Brasilianer zu den hitzigen Szenen im Estadio Santiago Bernabeu.
Der Reihe nach: Als Vinicius am Sonntag in der 72. Minute ausgewechselt wurde, rastete der Flügelstürmer förmlich aus. Anstatt mit Trainer Xabi Alonso abzuklatschen, verschwand er direkt in der Kabine und kehrte erst nach Minuten widerwillig auf die Bank zurück. Außerdem soll Vinicius beim Weg vom Rasen gedroht haben, Real Madrid zu verlassen.
Nach Abpfiff der Partie dann der nächste Aufreger: Anstelle eines Shake Hands kam es zu Rudelbildungen der beiden Mannschaften. Mittendrin: Vinicius Junior, der sich ein lautstarkes Wortgefecht mit Barcelonas Lamine Yamal lieferte.
„Wollten niemanden beleidigen“
Nachdem der Puls wieder gesunken war, meinte der 25-Jährige schließlich: „Ich habe eine Botschaft an alle Madridista, besonders an die, die ins Bernabeu gekommen sind und uns dort leidenschaftlich unterstützt haben. So ist der Clasico nun mal, es passieren viele Dinge auf und neben dem Platz. Wir versuchen immer, die Kontrolle zu behalten, aber das ist nicht immer möglich. Wir wollten niemanden beleidigen, weder die jungen Spieler noch die Fans. Wir wissen, dass wir unsere Rolle spielen müssen, sobald wir den Platz betreten, und das ist heute passiert. Hala Madrid!“
Sportlich machte Vinicius beim 2:1-Sieg seiner Mannschaft einen sauberen Job, abseits des Platzes hingegen weniger. Alonso stellte nach dem Spiel klar, dass das Verhalten des Edel-Technikers in den nächsten Tagen noch einmal thematisiert werden müsse – allerdings intern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.