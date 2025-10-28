Vorteilswelt
Drohte mit Abschied

Vinicius Jr. äußert sich zu Ausraster im „Clasico“

La Liga
28.10.2025 07:52
Vinicius Junior (l.) hatte Lamine Yamal (r.) ein paar nette Worte auszurichten.
Vinicius Junior (l.) hatte Lamine Yamal (r.) ein paar nette Worte auszurichten.(Bild: AFP/OSCAR DEL POZO)

Nachdem mit Vinicius Junior im „Clasico“ gegen den FC Barcelona die Emotionen durchgegangen waren, meldete sich der Real-Star nun via Social Media zu Wort. „Wir versuchen immer, die Kontrolle zu behalten, aber das ist nicht immer möglich“, schrieb der Brasilianer zu den hitzigen Szenen im Estadio Santiago Bernabeu.

Der Reihe nach: Als Vinicius am Sonntag in der 72. Minute ausgewechselt wurde, rastete der Flügelstürmer förmlich aus. Anstatt mit Trainer Xabi Alonso abzuklatschen, verschwand er direkt in der Kabine und kehrte erst nach Minuten widerwillig auf die Bank zurück. Außerdem soll Vinicius beim Weg vom Rasen gedroht haben, Real Madrid zu verlassen.

Nach Abpfiff der Partie dann der nächste Aufreger: Anstelle eines Shake Hands kam es zu Rudelbildungen der beiden Mannschaften. Mittendrin: Vinicius Junior, der sich ein lautstarkes Wortgefecht mit Barcelonas Lamine Yamal lieferte. 

„Wollten niemanden beleidigen“
Nachdem der Puls wieder gesunken war, meinte der 25-Jährige schließlich: „Ich habe eine Botschaft an alle Madridista, besonders an die, die ins Bernabeu gekommen sind und uns dort leidenschaftlich unterstützt haben. So ist der Clasico nun mal, es passieren viele Dinge auf und neben dem Platz. Wir versuchen immer, die Kontrolle zu behalten, aber das ist nicht immer möglich. Wir wollten niemanden beleidigen, weder die jungen Spieler noch die Fans. Wir wissen, dass wir unsere Rolle spielen müssen, sobald wir den Platz betreten, und das ist heute passiert. Hala Madrid!“

Sportlich machte Vinicius beim 2:1-Sieg seiner Mannschaft einen sauberen Job, abseits des Platzes hingegen weniger. Alonso stellte nach dem Spiel klar, dass das Verhalten des Edel-Technikers in den nächsten Tagen noch einmal thematisiert werden müsse – allerdings intern.

