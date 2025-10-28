Vinicius Jr. äußert sich zu Ausraster im „Clasico“

„Wollten niemanden beleidigen“

Nachdem der Puls wieder gesunken war, meinte der 25-Jährige schließlich: „Ich habe eine Botschaft an alle Madridista, besonders an die, die ins Bernabeu gekommen sind und uns dort leidenschaftlich unterstützt haben. So ist der Clasico nun mal, es passieren viele Dinge auf und neben dem Platz. Wir versuchen immer, die Kontrolle zu behalten, aber das ist nicht immer möglich. Wir wollten niemanden beleidigen, weder die jungen Spieler noch die Fans. Wir wissen, dass wir unsere Rolle spielen müssen, sobald wir den Platz betreten, und das ist heute passiert. Hala Madrid!“