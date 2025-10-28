Vorteilswelt
2020 abgeschaltet

AKW in den USA soll für Google-KI wieder ans Netz

Web
28.10.2025 07:26
Mit der verstärkten Nutzung von KI-Software wie Googles Gemini steigt der Strombedarf der ...
Mit der verstärkten Nutzung von KI-Software wie Googles Gemini steigt der Strombedarf der Tech-Konzerne schnell an.(Bild: Ascannio - stock.adobe.com)

In den USA wird ein weiteres stillgelegtes Atomkraftwerk wieder hochgefahren, um Strom für KI-Rechenzentren zu liefern. Das Duane Arnold Energy Center im Bundesstaat Iowa soll Anfang 2029 wieder ans Netz gehen und vor allem Google beliefern. 

Der Internetkonzern werde den Strom 25 Jahre lang abnehmen, teilte der Betreiber NextEra Energy mit. Das Atomkraftwerk war 2020 abgeschaltet worden.

Der Betrieb Künstlicher Intelligenz benötigt viel Strom – und mit der verstärkten Nutzung der Software steigt der Bedarf der Tech-Konzerne schnell an. Sie setzen verstärkt auf Atomenergie.

So wurde vor einem Jahr angekündigt, dass ein Reaktor im stillgelegten US-Atomkraftwerk Three Mile Island wieder hochgefahren wird, um Strom für Microsoft-Rechenzentren zu liefern.

Lesen Sie auch:
Auch Meta-Boss Mark Zuckerberg (Facebook) steht voll hinter dem globalen Atombündnis.
„Saubere Kernenergie“
Weltweit mächtigste Konzerne forcieren Atomkraft
21.03.2025

Der Facebook-Konzern Meta sicherte sich für 20 Jahre die gesamte Energieproduktion eines Kernkraftwerks im Bundesstaats Illinois. Und Google will ab 2030 Energie aus neuartigen kleinen Reaktoren des Entwicklers Kairos Power einkaufen.

