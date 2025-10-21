Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mysteriöse Serie

Drei Ställe niedergebrannt: Ort unter Schock

Kärnten
21.10.2025 08:00
Fassungslosigkeit herrscht nach drei Stallbränden im Ortsteil Oberdorf.
Fassungslosigkeit herrscht nach drei Stallbränden im Ortsteil Oberdorf.(Bild: Roland Holitzky)

Eine Serie an Großbränden beschäftigt Kriminalermittler in der Kärntner Gemeinde Rennweg am Katschberg. Auch Brandstiftung können die Experten nicht ausschließen.

0 Kommentare

Fassungslosigkeit, das ist es, was im Rennweger Ortsteil Oberdorf herrscht, nachdem in nur einem halben Jahr drei Wirtschaftsgebäude abbrannten – wir haben berichtet.

Tiere fielen Flammen zum Opfer
Ende Mai gingen in der Nacht ein Stall und das angrenzende Wohnhaus einer Bauernfamilie in Flammen auf. Nicht alle Tiere konnten aus der Flammenhölle befreit werden. Einer Welle an Hilfsbereitschaft ist es wohl zu verdanken, dass sich der neue Stall schon kurz vor der Fertigstellung befindet. „Ziel war es, dass die Tiere im heurigen Winter wieder ein Dach über dem Kopf haben“, sagt Bürgermeister Franz Aschbacher zur „Krone“.

Einer der Ställe wird bereits wieder aufgebaut.
Einer der Ställe wird bereits wieder aufgebaut.(Bild: Roland Holitzky)

Zwei Brände in nur 72 Stunden
Doch mehr als sprachlos ist der Ort nach den jüngsten Bränden in der vergangenen Woche. In der Nacht auf Donnerstag brannte wieder ein Stallgebäude nieder. Und nur zwei Tage später, in der Nacht auf Sonntag, wurden die Einsatzkräfte abermals nach Oberdorf gerufen: Wieder stand ein Wirtschaftsgebäude in Flammen. Für Hühner und Schafe kam dieses Mal jede Hilfe zu spät.

„Da gefriert einem das Blut in den Adern“
„Es ist nicht mehr lustig. Wir können nichts behaupten, aber leider auch nichts mehr ausschließen“, betont der Gemeindechef. Mehr als bestürzt zeigen sich die Rennweger selbst: „Da gefriert einem das Blut in den Adern. Das kann doch alles kein Zufall mehr sein“, ist man beunruhigt.

Ein weiterer Stall ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. Heuproben werden entnommen.
Ein weiterer Stall ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. Heuproben werden entnommen.(Bild: Roland Holitzky)

Jetzt laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. „Es werden sämtliche Brandstellen untersucht, aufgrund der Lagerung diverser technischer Zündquellen“, bezeichnet Brandermittler Peter Isopp den Einsatz als schwierig. „Die beiden Brandruinen waren alte Gebäude, das Betreten ist nicht ungefährlich.“

Akribische Ermittlungsarbeit
Tonnen an Heu werden auseinandergenommen und davon erneut Proben entnommen. „Diese sollen zeigen, ob es sich nun tatsächlich um eine Heu-Selbstentzündung handelt oder nicht. Unabhängig davon ermitteln wir auch wegen Brandstiftung.“

Lesen Sie auch:
Bis 5 Uhr früh hatten die Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle, ein Übergreifen der Flammen ...
Enormer Schaden
Stallbrand in Rennweg: Selbstentzündung des Heus
18.10.2025
Feuerteufel am Werk?
Wieder geht Stall in Flammen auf: Tiere verenden!
19.10.2025
Auch Haus in Flammen
Stall brennt zur Gänze nieder: Tiere verendet
26.05.2025

Beim ersten Brand im Mai sind Ermittler von einem technischen Defekt an einem Auto ausgegangen. Doch auch da seien andere Ursachen jetzt nicht mehr auszuschließen. „Ob es Zusammenhänge gibt, können wir noch nicht sagen. Die Ermittlungen laufen und werden andauern. Wir warten auf die Probenergebnisse“, betont Isopp.

So groß der Schock über die drei Großbrände ist, so überwältigend ist auch der Zusammenhalt im Ort, wofür man mehr als dankbar ist.

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
115.379 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Fahndungsaufruf: Haben Sie den Sepp gesehen?
92.714 mal gelesen
Haben Sie Sepp Schellhorn gesehen?
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
90.378 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Mehr Kärnten
Mysteriöse Serie
Drei Ställe niedergebrannt: Ort unter Schock
Suchaktion in Kärnten
Lenker (36) nach Autounfall spurlos verschwunden
Krone Plus Logo
Schwarzfahrer-Attacken
Schaffner hat Angst: „Schon dreimal angegriffen“
Öffis in Kärnten
Buffet am Bahnhof: Ein Treffpunkt für jedermann
Unfall in Osttirol
22-Jähriger stürzte mit Radbagger in die Tiefe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf