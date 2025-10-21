Drei Ställe niedergebrannt: Ort unter Schock

Tiere fielen Flammen zum Opfer

Ende Mai gingen in der Nacht ein Stall und das angrenzende Wohnhaus einer Bauernfamilie in Flammen auf. Nicht alle Tiere konnten aus der Flammenhölle befreit werden. Einer Welle an Hilfsbereitschaft ist es wohl zu verdanken, dass sich der neue Stall schon kurz vor der Fertigstellung befindet. „Ziel war es, dass die Tiere im heurigen Winter wieder ein Dach über dem Kopf haben“, sagt Bürgermeister Franz Aschbacher zur „Krone“.