Netflix-Star Camila Mendes hat sich verlobt

Romantischer hätte der Antrag wohl nicht sein können! Mit einem süßen Plan hat der Schauspieler Rudy Mancuso seine Camila Mendes überrascht und um ihre Hand angehalten. Auf Instagram hat das Paar die Fotos geteilt.
Weiße Blumen, Kerzen und ein Kniefall: Der US-Schauspieler und Musiker Rudy Mancuso (33, „The Flash“) hat um die Hand von „Riverdale“-Star Camila Mendes (31) angehalten. Das frisch verlobte Paar postete mehrere Fotos vom Moment des Antrags auf Instagram. „Mit meinem besten Freund verlobt“, schrieben sie dazu.
Mancuso plante romantische Überraschungsfeier
Ein Sprecher der Schauspielerin bestätigte laut „People.com“, dass die Verlobung am Freitag stattgefunden habe. Mendes habe geglaubt, dass sie zu einer Geburtstagsparty gehen würden, berichtete das Promi-Portal unter Berufung auf eine namentlich ungenannte Quelle. Stattdessen habe Mancuso sie mit einer Verlobungsfeier samt Freunden und Familie überrascht.
Kennenlernen am Filmset
Mendes wurde vor allem durch die Fernsehserie „Riverdale“ bekannt, in der Highschool-Schüler mysteriöse Vorgänge aufklären. Mancuso lernte sie 2022 während gemeinsamer Dreharbeiten für den Film „Música“ kennen, bei dem ihr jetziger Verlobter auch Regie führte.
Offiziell ein Paar seit 2023
Im November 2022 wurden die beiden dann das erste Mal miteinander in Verbindung gebracht. Damals teilte die Schauspielerin ein Foto auf Instagram, auf dem sie ihren heutigen Verlobten auf die Wange küsst. Offiziell bestätigte die 31-Jährige ihre Beziehung dann am Valentinstag 2023.
