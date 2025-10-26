Netflix-Star Camila Mendes hat sich verlobt

Offiziell ein Paar seit 2023

Im November 2022 wurden die beiden dann das erste Mal miteinander in Verbindung gebracht. Damals teilte die Schauspielerin ein Foto auf Instagram, auf dem sie ihren heutigen Verlobten auf die Wange küsst. Offiziell bestätigte die 31-Jährige ihre Beziehung dann am Valentinstag 2023.