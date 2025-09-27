ÖFB-Star offenbart Verlobung in „Millionenshow“!

„Bist Du verlobt? Das habe ich noch gar nicht gehört!“

Nach kurzem Überlegen meinte der inzwischen in Dänemark bei Bröndby spielende Gregoritsch, dass er Schach ausschließen können sollte, „weil meine Verlobte Lara war Schach-Weltmeisterin in der Jugend“. Der völlig verdutzte Assinger fragte sofort nach: „Bist Du verlobt? Das habe ich noch gar nicht gehört! Weiß das schon jemand in Österreich?“ Und „Gregerl“ antwortete lachend: „Ja, meine Eltern!“