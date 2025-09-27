ÖFB-Star offenbart Verlobung in „Millionenshow“!

Normal trifft er ja eher in den Fußball-Stadien der Welt, jetzt hat er offenbar auch einen Volltreffer in Sachen Liebe gelandet: ÖFB-Stürmer Michael Gregoritsch hat sich verlobt! Das plauderte der 31-Jährige beinahe nebenbei im Rahmen der „Promi-Sportler-Millionenshow“ am Samstag gegenüber Moderator Armin Assinger und einem Millionenpublikum aus …
„Gregerl“ war bei dem Ratespiel gerade bei der 10. Frage angelangt, als er sein bisher gut gehütetes Geheimnis verriet. Die Frage lautete dabei wie folgt: „Der Österreicher Wilhelm Steinitz war der erste und der Inder D. Gukesh ist der aktuelle Weltmeister im ...?“ Als Antwortmöglichkeiten wurden „Armdrücken“, „Darts“, „Bogenschießen“ und „Schach“ angeboten.
„Bist Du verlobt? Das habe ich noch gar nicht gehört!“
Nach kurzem Überlegen meinte der inzwischen in Dänemark bei Bröndby spielende Gregoritsch, dass er Schach ausschließen können sollte, „weil meine Verlobte Lara war Schach-Weltmeisterin in der Jugend“. Der völlig verdutzte Assinger fragte sofort nach: „Bist Du verlobt? Das habe ich noch gar nicht gehört! Weiß das schon jemand in Österreich?“ Und „Gregerl“ antwortete lachend: „Ja, meine Eltern!“
Gregoritsch erspielte letztlich 25.000 Euro
Was inzwischen durch die öffentliche Offenbarung der Verlobung wohl nicht mehr ganz korrekt sein dürfte, wenn man die traditionell hohen Einschaltquoten bei der „Millionenshow“ und ihren Spezial-Ausgaben bedenkt. Übrigens: Gregoritsch erspielte letztlich 25.000 Euro, die für einen guten Zweck verwendet werden. Und die richtige Antwort? „Schach“, jene Möglichkeit, bei der er zuvor noch skeptisch gewesen war …
