Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verliebter Stürmer

ÖFB-Star offenbart Verlobung in „Millionenshow“!

Fußball National
27.09.2025 22:01
Michael Gregoritsch
Michael Gregoritsch(Bild: GEPA)

Normal trifft er ja eher in den Fußball-Stadien der Welt, jetzt hat er offenbar auch einen Volltreffer in Sachen Liebe gelandet: ÖFB-Stürmer Michael Gregoritsch hat sich verlobt! Das plauderte der 31-Jährige beinahe nebenbei im Rahmen der „Promi-Sportler-Millionenshow“ am Samstag gegenüber Moderator Armin Assinger und einem Millionenpublikum aus …

0 Kommentare

„Gregerl“ war bei dem Ratespiel gerade bei der 10. Frage angelangt, als er sein bisher gut gehütetes Geheimnis verriet. Die Frage lautete dabei wie folgt: „Der Österreicher Wilhelm Steinitz war der erste und der Inder D. Gukesh ist der aktuelle Weltmeister im ...?“ Als Antwortmöglichkeiten wurden „Armdrücken“, „Darts“, „Bogenschießen“ und „Schach“ angeboten.

„Bist Du verlobt? Das habe ich noch gar nicht gehört!“
Nach kurzem Überlegen meinte der inzwischen in Dänemark bei Bröndby spielende Gregoritsch, dass er Schach ausschließen können sollte, „weil meine Verlobte Lara war Schach-Weltmeisterin in der Jugend“. Der völlig verdutzte Assinger fragte sofort nach: „Bist Du verlobt? Das habe ich noch gar nicht gehört! Weiß das schon jemand in Österreich?“ Und „Gregerl“ antwortete lachend: „Ja, meine Eltern!“

Michael Gregoritsch
Michael Gregoritsch(Bild: GEPA)

Gregoritsch erspielte letztlich 25.000 Euro
Was inzwischen durch die öffentliche Offenbarung der Verlobung wohl nicht mehr ganz korrekt sein dürfte, wenn man die traditionell hohen Einschaltquoten bei der „Millionenshow“ und ihren Spezial-Ausgaben bedenkt. Übrigens: Gregoritsch erspielte letztlich 25.000 Euro, die für einen guten Zweck verwendet werden. Und die richtige Antwort? „Schach“, jene Möglichkeit, bei der er zuvor noch skeptisch gewesen war …

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
125.878 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
115.884 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
112.240 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
3257 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
3035 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1604 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten beim Verlassen des Gerichts
Mehr Fußball National
Verliebter Stürmer
ÖFB-Star offenbart Verlobung in „Millionenshow“!
Stimmen zum BL-Samstag
„Spielverderber!“ Kühbauer trotz Sieg sauer
Ein Tor reicht
Ronivaldo köpfelt BW Linz gegen Altach zum Sieg!
Bundesliga
SV Ried und der GAK trennen sich torlos
Stahlstädter bedient
WAC gewinnt dank Ex-LASK-Mann gegen den LASK!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf