Wutwirt will teuersten Leberkäse auf Markt bringen

Den wohl edelsten Leberkäse und die edelste Bratwurst will Peppino-Chef Stefan Lercher auf den Markt bringen. Und zwar mit dem teuersten Fleisch der Welt. Heimischer Fleischer ist mit im Boot. Wie viel eine Leberkässemmel kosten soll und was Großunternehmer Hans Peter Haselsteiner damit zu tun hat, erzählt Lercher der „Krone“.
Wenn jemand irre Ideen hat, dann ist es wohl Millstatts Peppino-Chef Stefan Lercher. Denn nach einem Balfegó-Thunfisch-Event will der bekannte Gastronom, der als Wutwirt bekannt ist, den edelsten Leberkäse und auch die edelsten Bratwürste auf den Markt bringen. Und zwar sollen die Fleischprodukte aus nichts Geringerem als dem teuersten Fleisch der Welt – dem japanischen Kobe Beef – hergestellt werden.
