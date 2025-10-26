Wutwirt will teuersten Leberkäse auf Markt bringen

Wenn jemand irre Ideen hat, dann ist es wohl Millstatts Peppino-Chef Stefan Lercher. Denn nach einem Balfegó-Thunfisch-Event will der bekannte Gastronom, der als Wutwirt bekannt ist, den edelsten Leberkäse und auch die edelsten Bratwürste auf den Markt bringen. Und zwar sollen die Fleischprodukte aus nichts Geringerem als dem teuersten Fleisch der Welt – dem japanischen Kobe Beef – hergestellt werden.