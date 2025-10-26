Jannik Sinner gegen Alexander Zverev – heute LIVE

Wien hat beim Tennis-Klassiker in der Stadthalle sein Traum-Finale. 9.800 Fans sahen am Samstag zunächst einen unwiderstehlichen Jannik Sinner. Der Weltranglistenzweite besiegte den Australier Alex de Minaur auch im zwölften Duell nach 87 Minuten 6:3,6:4. Der Titelträger von 2023 trifft heute auf den Gewinner 2021: Alexander Zverev, die Nummer 3 der Welt, besiegte Lorenzo Musetti (ITA-4) 6:4,7:5 und brauchte dafür sechs Minuten länger.