Statt Meisterkurs droht erneut ein A1-Müllplatz

Weil nach unserer Ankunft in Hütteldorf noch mehr Fans zu der von ihnen verlangten Aussprache gekommen wären, stimmten wir telefonisch einer auf der Rückreise nach Wien zu. Als vor unserem Mannschaftsbus dann aus einem Pkw ein roter Leuchtkörper auf die Autobahn geworfen wurde, war der das Zeichen, auf den nächsten Rastplatz abzufahren“, erzählte erst dieser Tage ein ehemaliger Grün-Weißer über den unfassbaren Vorfall vom 8. April 2017.