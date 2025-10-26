Vorteilswelt
3. Liga auf krone.tv

Ab 14.55 LIVE: LASK trifft auf Leader Voitsberg

Fußball Dritte Liga
26.10.2025 12:59
Mit einem weiteren Sieg könnten sich die Voitsberger bereits jetzt über den Herbstmeistertitel ...
Mit einem weiteren Sieg könnten sich die Voitsberger bereits jetzt über den Herbstmeistertitel in der 3. Liga freuen.(Bild: GEPA)

Es geht um den Herbstmeistertitel in der Regionalliga Mitte. Tabellenführer Voitsberg könnte sich mit dem elften Saisonsieg vorzeitig die Winterkrone aufsetzen. Doch der verfolger aus Linz, die LASK Amateure, haben da sicherlich etwas dagegen. Ab 14.55 Uhr gibt es den Schlager der 3. Liga bei uns auf krone.tv oder hier im Livestream.

Porträt von Marco Cornelius
Marco Cornelius
