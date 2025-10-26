Ab 14.55 LIVE: LASK trifft auf Leader Voitsberg

Es geht um den Herbstmeistertitel in der Regionalliga Mitte. Tabellenführer Voitsberg könnte sich mit dem elften Saisonsieg vorzeitig die Winterkrone aufsetzen. Doch der verfolger aus Linz, die LASK Amateure, haben da sicherlich etwas dagegen. Ab 14.55 Uhr gibt es den Schlager der 3. Liga bei uns auf krone.tv oder hier im Livestream.