SV Ried gegen SK Rapid, LIVE ab 14.30 Uhr

Bei den Oberösterreichern ist die Vorfreude auf das Heimduell mit Rapid allein schon aufgrund der Statistik groß, immerhin wurden von 43 Heimspielen gegen Grün-Weiß 18 gewonnen. „Der Sieg gegen den WAC hat gezeigt, dass wir an großen Aufgaben wachsen können. Dieses Erfolgserlebnis nehmen wir mit, ohne dabei den Boden unter den Füßen zu verlieren“, versprach Coach Maximilian Senft und nahm auch zur aktuellen Krise des Gegners Stellung. „Rapid hat in den letzten Wochen nicht immer die Konstanz gezeigt wie zu Beginn der Saison, trotzdem sprechen wir hier über eine Mannschaft, die mit einigen den besten Spielern der Bundesliga gespickt ist. Wir werden nur erfolgreich sein können, wenn wir als Einheit auftreten.“