Rauferei in Passau verlagerte sich in den Inn

Nach Angaben der Polizeiinspektion waren ein 22-jähriger Syrer und ein 25-jähriger Türke aneinandergeraten. Ersterer schlug seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht.

Musikbox „drübergezogen“

In die folgende Rangelei griff ein vorerst Unbekannter ein, indem er dem 25-Jährigen eine Musikbox auf den Kopf schlug. Auch eine 28-Jährige aus dem Kosovo griff mit einem Tierabwehrspray ein, den sie dem Mann ins Gesicht sprühte.