Miedler im Wiener Doppel-Finale chancenlos

Kein Happy End hatten die Erste Bank Open heuer für Doppel-Spezialist Lucas Miedler. Er verlor das Finale mit Francisco Cabral gegen Julian Cash/Lloyd Glasspool
Mit großer Freude hatte Lucas Miedler seiner Rückkehr in die Stadthalle entgegengefiebert. Doch dort setzte es für ihn aber einen Dämpfer. Er war mit Cabral gegen das derzeit vielleicht weltbeste Doppel von Beginn an auf verlorenem Posten. Nach nur 24 Minuten holten die Briten den ersten Satz mit 6:1.
Im zweiten Satz hielten Cabral/Miedler hingegen gut mit, kämpften sich in den Tiebreak. Auch dort gaben sich die aufschlagenden Teams praktisch keine Blöße. Erst bei 6:6 gewannen Cash/Glasspool die Überhand und setzten sich letztlich mit 6:1 und 7:6(6) durch.
