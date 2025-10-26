Miedler im Wiener Doppel-Finale chancenlos

Mit großer Freude hatte Lucas Miedler seiner Rückkehr in die Stadthalle entgegengefiebert. Doch dort setzte es für ihn aber einen Dämpfer. Er war mit Cabral gegen das derzeit vielleicht weltbeste Doppel von Beginn an auf verlorenem Posten. Nach nur 24 Minuten holten die Briten den ersten Satz mit 6:1.