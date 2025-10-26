Verfolgungsjagd: Alkolenker rast der Polizei davon

Lenker rast an Polizei vorbei

Trotz eindeutiger Anhaltezeichen verringerte der 23-jährige Lenker sein Tempo nicht – im Gegenteil: Er raste mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien an den Beamten vorbei. Die Polizei nahm die Verfolgung auf.

„Der Lenker ignorierte weiterhin die deutlichen Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt auf der B106 fort, bis er in einer Rechtskurve eine Böschung hinauffuhr und schließlich mit einem in einer Hauseinfahrt abgestellten Pkw kollidierte“, schildert die Landespolizeidirektion den Unfall.