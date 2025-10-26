Verfolgungsjagd: Alkolenker rast der Polizei davon

Ein 23-Jähriger flüchtete in der Nacht auf Sonntag vor der Polizei. Der stark alkoholisierte Lenker gab Gas und fuhr in Schlangenlinien, bis er mit einem anderen Auto kollidierte...
Eine Polizeistreife führte in der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober auf der Mölltalstraße im Bezirk Spittal an der Drau Lenker- und Fahrzeugkontrollen durch. Um 00.45 Uhr raste ein 23-Jähriger, von Tresdorf kommend, in Richtung Stall der Streife entgegen.
Lenker rast an Polizei vorbei
Trotz eindeutiger Anhaltezeichen verringerte der 23-jährige Lenker sein Tempo nicht – im Gegenteil: Er raste mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien an den Beamten vorbei. Die Polizei nahm die Verfolgung auf.
„Der Lenker ignorierte weiterhin die deutlichen Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt auf der B106 fort, bis er in einer Rechtskurve eine Böschung hinauffuhr und schließlich mit einem in einer Hauseinfahrt abgestellten Pkw kollidierte“, schildert die Landespolizeidirektion den Unfall.
An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, an der Böschung Flurschaden; der Lenker blieb unverletzt. „Der 23-Jährige wurde einem Alkomatentest unterzogen, der eine schwere Alkoholisierung ergab“, informiert die Polizei. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, und er wird der Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau angezeigt.
