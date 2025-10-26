Feuerwehr rettet drei Katzen aus brennendem Haus

Ausgebrochen ist das Feuer in der Küche einer Wohnung. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und die Feuerwehr alarmieren – drei Katzen blieben allerdings im Brandobjekt zurück. Aufgrund der starken Rauchentwicklung machten sich die Florianis sofort daran, das gesamte Gebäude zu evakuieren – rund 100 Menschen waren davon betroffen. Sie alle wurden von Mitarbeitern des Roten Kreuzes versorgt, eine Person wurde vorsorglich wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins LKH Bregenz gebracht.