Feuerwehr rettet drei Katzen aus brennendem Haus

Am Sonntagmorgen hat es in Bregenz in einem Mehrparteienhaus gebrannt. Insgesamt 100 Menschen mussten evakuiert werden, eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Und dann waren da noch drei verängstigte Kätzchen, gefangen auf einem Balkon.
Ausgebrochen ist das Feuer in der Küche einer Wohnung. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und die Feuerwehr alarmieren – drei Katzen blieben allerdings im Brandobjekt zurück. Aufgrund der starken Rauchentwicklung machten sich die Florianis sofort daran, das gesamte Gebäude zu evakuieren – rund 100 Menschen waren davon betroffen. Sie alle wurden von Mitarbeitern des Roten Kreuzes versorgt, eine Person wurde vorsorglich wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins LKH Bregenz gebracht.
Erfolgreiche Tierrettung
Und was wurde aus den drei Samtpfoten? Diese hatten sich zwischenzeitlich auf den Balkon geflüchtet. Für den Fall, dass die völlig verängstigten Tiere vom Balkon springen, wurde ein Schutznetz aufgespannt. Parallel dazu drangen mehrere Feuerwehrleute in die verrauchte Wohnung ein – am Ende ging alles glimpflich aus, die drei Kätzchen konnten wohlbehalten ins Freie gerettet werden.
Rückkehr in die Wohnungen
Die Bewohner der unteren beiden Stockwerke durften noch am Vormittag in ihre Wohnungen zurückkehren. Im oberen Bereich dauerten die Nachlöscharbeiten noch bis zum frühen Nachmittag an. Die genaue Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.
