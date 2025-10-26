Lenker kracht gegen betonierte Stützmauer

Lenker konnte Fahrzeug nicht selbstständig verlassen

Aus bislang unbekannter Ursache kam ein Pkw von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine betonierte Stützmauer und kam am Fahrbahnbankett zum Stillstand. „Bei der Ersterkundung stellte sich heraus, dass sich noch eine Person im Fahrzeug befand. Glücklicherweise war der Lenker nicht eingeklemmt, konnte das Fahrzeug jedoch nicht selbstständig verlassen“, berichtet Hauptbrandmeister Alexander Scharf, Zugskommandant der Hauptfeuerwache Villach.