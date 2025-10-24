„Verräter“-Strafe für gefallenen Prinz Andrew

Die fraktionslose Abgeordnete Rachael Maskell brachte einen Gesetzentwurf ein, der den Entzug von Adelstiteln ermöglichen soll. In der Vergangenheit gibt es dafür kaum einen Präzedenzfall. Lediglich im Ersten Weltkrieg wurden einigen deutsch-britischen Adligen Titel aberkannt, nachdem sie sich entschieden hatten, auf deutscher Seite zu kämpfen. Dass der Entwurf es ins Gesetzbuch schafft, gilt als unwahrscheinlich.