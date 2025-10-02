„Abschaum erschießen“
Nächster Polizeiskandal erschüttert London
Sieben Monate lang filmte ein Reporter heimlich, wie Polizisten sich mit Gewalttaten brüsteten, forderten, Migranten zu erschießen und Vergewaltigungsvorwürfe abtaten. Premierminister Keir Starmer fordert nun eine „sehr entschlossene“ Reaktion – doch der Skandal offenbart ein systemisches Problem.
Ein Bericht der BBC über rassistisches und frauenfeindliches Verhalten in der Londoner Polizei hat in Großbritannien Erschütterung ausgelöst. In dem am Mittwoch veröffentlichten Beitrag des BBC-Magazins „Panorama“ dokumentiert ein Undercover-Reporter frauenfeindliche, rassistische und islamfeindliche Aussagen mehrerer Polizisten.
Polizeichef: „Entsetzliches, kriminelles Verhalten“
Der Chef der Londoner Metropolitan Police, Mark Rowley, erklärte, die Polizisten hätten sich auf „entsetzliche, kriminelle Weise verhalten“ und die Bürgerinnen und Bürger „im Stich gelassen“. Die in dem Bericht erwähnte Polizeieinheit, die für die Arrestzellen im Revier im Stadtteil Charing Cross zuständig war, sei bereits aufgelöst worden. Zehn Polizisten und anderweitige Mitarbeiter seien vom Dienst suspendiert worden.
„Kugel in den Kopf“ und „Abschaum“
Der Undercover-Reporter Rory Bibb dokumentierte für den Bericht unter anderem, dass Polizisten forderten, Migranten zu erschießen, sich von ihnen begangener Gewalttaten brüsteten und Vergewaltigungsvorwürfe abtaten. Gefilmt wurde unter anderem ein Polizist, der über einen festgenommenen Mann mit abgelaufenem Visum sagte, dieser müsse „eine Kugel in den Kopf bekommen“ und Migranten aus Algerien und Somalia als „Abschaum“ bezeichnete.
Für die Recherche hatte Bibb sieben Monate lang verdeckt als ziviler Mitarbeiter des Arrestbereichs im Polizeirevier Charing Cross gearbeitet.
Serie von Polizeiskandalen
Britische Polizeibehörden stehen seit geraumer Zeit wegen einer Reihe von Skandalen in der Kritik. Zwischen 2023 und 2024 wurden fast 600 Polizisten in Wales und England wegen Fehlverhaltens entlassen.
Im Februar 2024 war ein Polizist zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden, weil er in Ausnutzung seiner Dienstgewalt mehrere Frauen vergewaltigt und sexuell bedrängt hatte. Für Bestürzung sorgte zuvor unter anderem die Entführung, Vergewaltigung und Ermordung der Londonerin Sarah Everard durch einen Polizisten im Jahr 2021.
