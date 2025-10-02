Nächster Polizeiskandal erschüttert London

„Kugel in den Kopf“ und „Abschaum“

Der Undercover-Reporter Rory Bibb dokumentierte für den Bericht unter anderem, dass Polizisten forderten, Migranten zu erschießen, sich von ihnen begangener Gewalttaten brüsteten und Vergewaltigungsvorwürfe abtaten. Gefilmt wurde unter anderem ein Polizist, der über einen festgenommenen Mann mit abgelaufenem Visum sagte, dieser müsse „eine Kugel in den Kopf bekommen“ und Migranten aus Algerien und Somalia als „Abschaum“ bezeichnete.