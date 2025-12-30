Klare Struktur für Nationalpark Neusiedler See

Die nachhaltige Weiterentwicklung des Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel soll durch das neue Gesetz gesichert werden. Notwendig wurde die Überarbeitung der Vereinbarung zwischen Land und Bund wegen eines Rechnungshofberichts. „Mit dem neuen Nationalparkgesetz sorgen wir für transparente Zuständigkeiten, zeitgemäße Gremien und eine stärkere Einbindung der Bevölkerung – und sichern damit die Zukunft eines einzigartigen Naturraums“, betont Vizelandeschefin Anja Haider-Wallner (Grüne).