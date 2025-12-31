Vorteilswelt
Großer Rückblick

Das war das Jahr 2025 im Burgenland

Burgenland
31.12.2025 16:00
Was hat das Burgenland in diesem Jahr bewegt? Die „Krone“ blickt zurück.
Was hat das Burgenland in diesem Jahr bewegt? Die „Krone" blickt zurück.

Ein spannendes, ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu. Wer waren die Hauptdarsteller auf den diversen Bühnen? Was hat die Burgenländer am meisten bewegt? Was wird in Erinnerung bleiben?

Kopf des Jahres: Doskozil trotzt allen Krisen
Das heurige Jahr war für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil kein einfaches. Bei der Landtagswahl am 19. Jänner verlor die SPÖ die absolute Mehrheit. Das schwächte seine Position, die Bildung einer Koalition war erforderlich. Die Spannungen mit dem Bund hielten an – Stichwort Pensionskürzungen. Auch die Opposition machte ihm zu schaffen, insbesondere die FPÖ unter Norbert Hofer. Sie zeigte ihn wegen Ungereimtheiten rund um die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft „Neue Eisenstädter“ bei der WKStA an.

Negative Einflüsse prallen an Doskozil ab, ohne ihn zu treffen oder sein Ansehen wirklich zu ...
Negative Einflüsse prallen an Doskozil ab, ohne ihn zu treffen oder sein Ansehen wirklich zu beschädigen.

Lässt sich nicht unterkriegen
Der Landesrechnungshof äußerte Kritik an der Finanzpolitik, vor allem an den Auszahlungen des Landes. Ein Misstrauensantrag durch ÖVP und FPÖ war die Folge. Zudem musste sich Doskozil erneut mehreren Kehlkopf-Operationen unterziehen. Im Zuge dessen wurde seine Arbeitsfähigkeit debattiert. Doch an ihm perlt das alles wie bei Teflon ab. Er lässt sich nicht unterkriegen, sondern blickt optimistisch ins Neue Jahr.

Geplatzter Deal
Müll, Machtspiele und Millionen

Weniger Einnahmen vom Bund, höhere Abzüge durch das Land, sinkende Einnahmen durch Ertragsanteile sowie steigende Ausgaben durch Inflation und Teuerung: Immer mehr Gemeinden stehen finanziell mit dem Rücken zur Wand. Weil der Druck auf die Finanzen steigt, wollte die Landesholding den gemeindeeigenen Müllverband übernehmen.

Der geplatzte Müll-Deal hat die Spannungen und Konflikte zwischen Land und Gemeinden verschärft.
Der geplatzte Müll-Deal hat die Spannungen und Konflikte zwischen Land und Gemeinden verschärft.

Mehrheit gegen Handel
Im Gegenzug war ein Entlastungspaket mit rund 353 Millionen Euro für die Kommunen vorgesehen. Die Rücklagen des Müllverbands im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich hätte wiederum der Holding Bilanzkapazität verschafft. Doch nach monatelangem Tauziehen sind die Gespräche gescheitert.

Eine große Mehrheit der ÖVP-Bürgermeister sprach sich gegen den Handel aus. Sie sahen darin ein wichtiges Signal zur Wahrung der Selbstverwaltung. Das Land signalisierte danach aber weiter Dialogbereitschaft über alternative Unterstützungsmodelle. Ein konkreter Plan steht jedoch aus.

Blick des Jahres
Vize-Landtagsdirektor Florian Philapitsch wird zum Star bei „Willkommen Österreich“

„Wir haben Graugänse beobachtet, die seltenen weißen Esel besucht und wir haben Feenkrebse gesehen. Das erinnert mich an meine Kindheit. Da gab es in diesen Comicheften immer Urzeitkrebse beigelegt. Bei mir sind die nie etwas geworden“, so Vize-Landeschefin Anja Haider-Wallner (Grüne) im Landtag am 20. März nach ihrem Besuch im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel. Diese Anekdote sorgte nicht nur bei Florian Philapitsch, dem Vize-Landtagsdirektor, für Verwunderung. Das Video mit seinem Mienenspiel sorgte für Rekordklicks und schaffte es sogar ins TV.

Das Video wurde von Christoph Grissemann und Dirk Stermann in ihrer Satire-sendung eingespielt ...
Das Video wurde von Christoph Grissemann und Dirk Stermann in ihrer Satire-sendung eingespielt und bescherte der Grünen-Chefin Rekordklicks auf Social Media.
100 Jahre Eisenstadt
Landeshauptstadt feierte sich ein Jahr lang selbst

2025 feierte Eisenstadt das 100-jährige Jubiläum als Landeshauptstadt des Burgenlandes. Im Zuge der Feierlichkeiten gab es zahlreiche Musik- und Kulturevents. Auch eine Sonderbriefmarke und spezielle Wein-Editionen wurden kreiert. Außerdem wurde ein neues Museum eröffnet: die Stadtvilla.

Causa Commerzialbank
Franziska Klikovits muss die Haftstrafe antreten

Martin Pucher, hauptverantwortlich für die 700-Millionen-Pleite der Commerzialbank Mattersburg, durfte dem Nebenprozess im Jänner aus gesundheitlichen Gründen fernbleiben. Seine Stellvertreterin Franziska Klikovits wurde zu 6 Jahren und 4 Monaten verurteilt. Sie sitzt seit August im Gefängnis.

F. Klikovits vor dem Urteil.
F. Klikovits vor dem Urteil.
Neue Frontmänner
Nach Wahldebakel: Frischzellenkur für ÖVP

Nach der Wahlschlappe der ÖVP bei der Landtagswahl – sie landete mit 22 Prozent auf Platz 3 – stellte sich die Partei neu auf. Christoph Zarits folgte Christian Sagartz als Landeschef. Bernd Strobl führt die Fraktion als Klubchef im Landtag.

Die Maßnahmen griffen
Landwirte bangten wegen Maul- und Klauenseuche

Im Frühjahr grassierte in Ungarn und der Slowakei die Maul- und Klauenseuche. Um eine Einschleppung des Virus zu verhindern, wurden Sperrzonen errichtet und Seuchenteppiche an den Grenzübergängen ausgerollt. Mit Erfolg!

Burgenland
