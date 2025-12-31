Das war das Jahr 2025 im Burgenland

„Wir haben Graugänse beobachtet, die seltenen weißen Esel besucht und wir haben Feenkrebse gesehen. Das erinnert mich an meine Kindheit. Da gab es in diesen Comicheften immer Urzeitkrebse beigelegt. Bei mir sind die nie etwas geworden“, so Vize-Landeschefin Anja Haider-Wallner (Grüne) im Landtag am 20. März nach ihrem Besuch im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel. Diese Anekdote sorgte nicht nur bei Florian Philapitsch, dem Vize-Landtagsdirektor, für Verwunderung. Das Video mit seinem Mienenspiel sorgte für Rekordklicks und schaffte es sogar ins TV.