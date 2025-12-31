„Burgenländische Betriebe brauchen Freiraum“

Ziel ist ein Gesamtpaket

Gleichzeitig sollen die Betriebe unterstützt, die Auftragslage verbessert werden. Einerseits ist eine umfassende Eigenheimoffensive geplant. Ziel ist es, der Bauwirtschaft nachhaltige Impulse zu geben und gleichzeitig leistbaren Wohnraum zu fördern. „Wir bringen Banken, Bauwirtschaft und Handel an einen Tisch und entwickeln ein Gesamtpaket – von der Finanzierung bis zur Schlüsselübergabe“, so Wirth. Andererseits soll es zu einem Ausschreibungsgipfel kommen. „Öffentliche Aufträge müssen wieder stärker im Land bleiben“, fordert der Wirtschaftskammer-Präsident. Ziel sei es, Vergabeverfahren so zu gestalten, dass burgenländische Betriebe realistische Chancen erhalten – vom Bauprojekt bis zur Alltagsbeschaffung.