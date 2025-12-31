Vorteilswelt
Weniger Bürokratie!

„Burgenländische Betriebe brauchen Freiraum“

Burgenland
31.12.2025 19:00
WK-Direktor Harald Schermann und Präsident Andreas Wirth.
WK-Direktor Harald Schermann und Präsident Andreas Wirth.

Mit vielfältigen Schwerpunkten will die Wirtschaftskammer Burgenland im neuen Jahr die Rahmenbedingungen für Unternehmer verbessern. Kernthema dabei: Weniger Bürokratie.

Mehr Praxisnähe, weniger Papierkram und Paragrafen: Auch 2026 bleibt der Bürokratieabbau ein zentrales Thema für die Unternehmen – und damit auch für die Wirtschaftskammer. „Unternehmer brauchen Freiraum, keine Verfahrensmarathons“, sagt WK-Präsident Andreas Wirth. Er will sich weiterhin dafür einsetzen, dass Genehmigungsprozesse schneller vonstattengehen und praxisnäher sind.

Ziel ist ein Gesamtpaket
Gleichzeitig sollen die Betriebe unterstützt, die Auftragslage verbessert werden. Einerseits ist eine umfassende Eigenheimoffensive geplant. Ziel ist es, der Bauwirtschaft nachhaltige Impulse zu geben und gleichzeitig leistbaren Wohnraum zu fördern. „Wir bringen Banken, Bauwirtschaft und Handel an einen Tisch und entwickeln ein Gesamtpaket – von der Finanzierung bis zur Schlüsselübergabe“, so Wirth. Andererseits soll es zu einem Ausschreibungsgipfel kommen. „Öffentliche Aufträge müssen wieder stärker im Land bleiben“, fordert der Wirtschaftskammer-Präsident. Ziel sei es, Vergabeverfahren so zu gestalten, dass burgenländische Betriebe realistische Chancen erhalten – vom Bauprojekt bis zur Alltagsbeschaffung.

Um den Nachschub an Fachkräften für die Zukunft zu sichern, spricht sich Wirth für einen weiteren Ausbau der trialen Lehrlingsausbildung aus. Die Verbindung von Lehrbetrieb, Berufsschule und zusätzlichen Ausbildungsmodule habe sich bewährt. 

„Eine starke Wirtschaft braucht starke Rahmenbedingungen. 2026 wollen wir genau daran arbeiten“, so Wirth und WK-Direktor Harald Schermann.

