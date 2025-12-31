ÖVP kritisiert Rot-Grün und hat neues Jahresmotto

Als letzte der Landtagsparteien hat die ÖVP ihre Jahresbilanz gezogen. Kritik gab es dabei erwartungsgemäß für die rot-grüne Landesregierung. Für das Jahr 2026 gibt es das Motto „Neue Gerechtigkeit“.
ÖVP-Landesparteiobmann Christoph Zarits und Klubobmann-Stellvertreterin Carina Laschober-Luif warnten vor einem Kurs, der das Burgenland finanziell, strukturell und politisch immer weiter in die Sackgasse führe. Kritisiert wurde einmal mehr die dramatisch steigende Verschuldung: „Wir fahren mit dieser Politik mit voller Geschwindigkeit gegen die Wand“, so Zarits. Das Burgenland stehe mittlerweile bei mindestens 3,3 Milliarden Euro Schulden.
Laschober-Luif wies zudem erneut auf die finanzielle Lage der Kommunen hin: „Unsere Gemeinden werden vom Land systematisch ausgehungert“, lautete ihr Fazit. Gleichzeitig betreibe die ÖVP aber auch „konstruktive Oppositionsarbeit“, denn man habe die Verfassungsänderung sowie die Novelle der Gemeindeordnung mitgetragen.
Das Jahr 2026 wird für die Volkspartei unter dem Motto „Neue Gerechtigkeit für das Burgenland“ stehen. Gefordert wird unter anderem mehr Transparenz bei den Landesfinanzen. „Wir brauchen einen echten Kurswechsel“, erklärte Zarits.
