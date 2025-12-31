Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rückblick und Ausblick

ÖVP kritisiert Rot-Grün und hat neues Jahresmotto

Burgenland
31.12.2025 09:00
ÖVP-Landesparteiobmann Christoph Zarits und Klubobmann-Stellvertreterin Carina Laschober-Luif
ÖVP-Landesparteiobmann Christoph Zarits und Klubobmann-Stellvertreterin Carina Laschober-Luif(Bild: ÖVP Burgenland)

Als letzte der Landtagsparteien hat die ÖVP ihre Jahresbilanz gezogen. Kritik gab es dabei erwartungsgemäß für die rot-grüne Landesregierung. Für das Jahr 2026 gibt es das Motto „Neue Gerechtigkeit“. 

0 Kommentare

ÖVP-Landesparteiobmann Christoph Zarits und Klubobmann-Stellvertreterin Carina Laschober-Luif warnten vor einem Kurs, der das Burgenland finanziell, strukturell und politisch immer weiter in die Sackgasse führe. Kritisiert wurde einmal mehr die dramatisch steigende Verschuldung: „Wir fahren mit dieser Politik mit voller Geschwindigkeit gegen die Wand“, so Zarits. Das Burgenland stehe mittlerweile bei mindestens 3,3 Milliarden Euro Schulden.

Laschober-Luif wies zudem erneut auf die finanzielle Lage der Kommunen hin: „Unsere Gemeinden werden vom Land systematisch ausgehungert“, lautete ihr Fazit. Gleichzeitig betreibe die ÖVP aber auch „konstruktive Oppositionsarbeit“, denn man habe die Verfassungsänderung sowie die Novelle der Gemeindeordnung mitgetragen.

Das Jahr 2026 wird für die Volkspartei unter dem Motto „Neue Gerechtigkeit für das Burgenland“ stehen. Gefordert wird unter anderem mehr Transparenz bei den Landesfinanzen. „Wir brauchen einen echten Kurswechsel“, erklärte Zarits.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-2° / 1°
Symbol wolkig
Güssing
-7° / 2°
Symbol heiter
Mattersburg
-3° / 1°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
-2° / 1°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
-4° / 1°
Symbol wolkig

krone.tv

„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
300.548 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Tirol
Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote
102.786 mal gelesen
Für die jungen Pkw-Insassen kam jede Hilfe zu spät.
Ski Nordisch
Anzug-Wirbel! Deutscher nun am Oberstdorf-Stockerl
88.242 mal gelesen
Felix Hoffmann
Mehr Burgenland
Ermittlungen laufen
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
Land und Bund einig
Klare Struktur für Nationalpark Neusiedler See
Trotz Suche keine Spur
Alarm um Entführung der kleinen Hündin „Phoeby“
Illegale Kracher
„Aktion scharf“ der Polizei gegen Pyrotechnik
Digitale Gewalt
Straftaten via Handy sind jetzt im Vormarsch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf