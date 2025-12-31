ÖVP kritisiert Rot-Grün und hat neues Jahresmotto

ÖVP-Landesparteiobmann Christoph Zarits und Klubobmann-Stellvertreterin Carina Laschober-Luif warnten vor einem Kurs, der das Burgenland finanziell, strukturell und politisch immer weiter in die Sackgasse führe. Kritisiert wurde einmal mehr die dramatisch steigende Verschuldung: „Wir fahren mit dieser Politik mit voller Geschwindigkeit gegen die Wand“, so Zarits. Das Burgenland stehe mittlerweile bei mindestens 3,3 Milliarden Euro Schulden.