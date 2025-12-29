Kaspers Red Wings setzen Erfolgslauf fort

Das Team aus dem US-Staat Michigan setzte sich am Sonntag zu Hause gegen die Toronto Maple Leafs mit 3:2 nach Verlängerung durch. Für Detroit war es der vierte Sieg in den jüngsten fünf Partien, drei davon gelangen in der Overtime. In ihrer Division liegen die Red Wings nun zwei Punkte vor dem ersten Verfolger Tampa Bay Lightning.