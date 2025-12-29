Süße Feiertage ohne bitteren Beigeschmack

Süßer Genuss, bittere Folgen

Ob Christbaumkugeln aus Schokolade oder der Klassiker am Baum und die Silvester-Glücksbringer – der Kakao-Hunger in Europa und natürlich in Österreich ist enorm. Als einer der meistgehandelten Agrarrohstoffe der Welt setzt Kakaoanbau vor allem in Westafrika riesige Waldflächen unter Druck. In Ghana und der Elfenbeinküste sind die Regenwälder laut WWF bereits fast vollständig verloren – selbst Schutzgebiete werden nicht verschont. „Schokolade darf kein Waldkiller sein. Wir müssen sicherstellen, dass Kakao ohne Zerstörung artenreicher Lebensräume und unter fairen Bedingungen angebaut wird“, sagt Dominik Heizmann vom WWF Österreich. Nur dann werde Weihnachtsschokolade wirklich zum Genuss – für Mensch, Natur und Klima.