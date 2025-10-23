Tonnenschwere Glasscheiben fielen auf Lehrling

Schwerer Arbeitsunfall am Donnerstagnachmittag in Buch in Tirol! Ein 17-jähriger Lehrling wurde auf einem Firmenareal unter rund zwei Tonnen schweren Glasscheiben begraben. Der Bursche musste schließlich in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden.
Gegen 14.20 Uhr hatte der Jugendliche mit einem Hubwagen insgesamt zwei Tonnen schwere Glasschreiben transportiert. „Als der Wagen bei einem Wendemanöver nicht mehr weiter kam, wollte ein Arbeitskollege den Hubwagen mit einem Stapler anheben, worauf die Scheiben auf den Lehrling fielen“, heißt es seitens der Polizei.
Von Feuerwehren letztlich befreit
Weitere Kollegen versuchten vergeblich, die Scheiben anzuheben. Florianijüner der alarmierten Feuerwehren aus Buch, Jenbach und Schwaz konnte den Burschen dann aber letztlich befreien.
Mit dem Notarzthubschrauber musste der Lehrling schlussendlich in die Klinik nach Innsbruck gebracht werden. Der 17-Jährige soll schwere Verletzungen erlitten haben.
