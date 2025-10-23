Vorteilswelt
In Klinik geflogen

Tonnenschwere Glasscheiben fielen auf Lehrling

Tirol
23.10.2025 18:58
Der Unfall passierte auf einem Firmenareal in Buch in Tirol.
Der Unfall passierte auf einem Firmenareal in Buch in Tirol.(Bild: ZOOM Tirol)

Schwerer Arbeitsunfall am Donnerstagnachmittag in Buch in Tirol! Ein 17-jähriger Lehrling wurde auf einem Firmenareal unter rund zwei Tonnen schweren Glasscheiben begraben. Der Bursche musste schließlich in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden.

Gegen 14.20 Uhr hatte der Jugendliche mit einem Hubwagen insgesamt zwei Tonnen schwere Glasschreiben transportiert. „Als der Wagen bei einem Wendemanöver nicht mehr weiter kam, wollte ein Arbeitskollege den Hubwagen mit einem Stapler anheben, worauf die Scheiben auf den Lehrling fielen“, heißt es seitens der Polizei.

Von Feuerwehren letztlich befreit
Weitere Kollegen versuchten vergeblich, die Scheiben anzuheben. Florianijüner der alarmierten Feuerwehren aus Buch, Jenbach und Schwaz konnte den Burschen dann aber letztlich befreien.

Der junge Mann musste in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.
Der junge Mann musste in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.(Bild: ZOOM Tirol)

Mit dem Notarzthubschrauber musste der Lehrling schlussendlich in die Klinik nach Innsbruck gebracht werden. Der 17-Jährige soll schwere Verletzungen erlitten haben.

Samuel Thurner
