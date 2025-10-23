Tonnenschwere Glasscheiben fielen auf Lehrling

Gegen 14.20 Uhr hatte der Jugendliche mit einem Hubwagen insgesamt zwei Tonnen schwere Glasschreiben transportiert. „Als der Wagen bei einem Wendemanöver nicht mehr weiter kam, wollte ein Arbeitskollege den Hubwagen mit einem Stapler anheben, worauf die Scheiben auf den Lehrling fielen“, heißt es seitens der Polizei.