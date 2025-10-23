19-Jährige starb: Jetzt will Vater „Gerechtigkeit“

„Eure Aussage kann entscheidend sein, um die Umstände dieses Unglücks aufzuklären und meiner Tochter Gerechtigkeit widerfahren zu lassen“ – der Vater von Selin H. aus Traun ist auf der Suche nach Zeugen jenes Unfalls, bei dem am 2. Oktober seine Tochter so schwer verletzt worden war, dass sie fünf Tage später im Spital ihren Verletzungen erlag. Erst durch die Initiative des Vaters gelangte das tragische Schicksal an die Öffentlichkeit, seitens der Polizei gab es nur auf Anfrage eine Bestätigung.