19-Jährige starb: Jetzt will Vater „Gerechtigkeit“

Eine 19-Jährige verlor bei einem Unfall in Leonding (Oberösterreich) sein Leben. Für die Polizei gibt es keine Zweifel am Hergang, doch der Vater will nicht glauben, dass der beteiligte Autolenker keine Schuld trägt. Er hofft jetzt auf weitere Zeugen und will „Gerechtigkeit für Selin“.
„Eure Aussage kann entscheidend sein, um die Umstände dieses Unglücks aufzuklären und meiner Tochter Gerechtigkeit widerfahren zu lassen“ – der Vater von Selin H. aus Traun ist auf der Suche nach Zeugen jenes Unfalls, bei dem am 2. Oktober seine Tochter so schwer verletzt worden war, dass sie fünf Tage später im Spital ihren Verletzungen erlag. Erst durch die Initiative des Vaters gelangte das tragische Schicksal an die Öffentlichkeit, seitens der Polizei gab es nur auf Anfrage eine Bestätigung.
Drei Zeugen sagen übereinstimmend aus
Die „Krone“ hat weiter recherchiert und offenbar ist der Unfallhergang geklärt, der Vater will aber nicht wahrhaben, dass den Unfalllenker (24) keine Schuld treffen soll. Laut Erhebungen war Selin H. am 2. Oktober in Leonding bei der Kreuzung Welser-Straße und Wimmerstraße, als sie um 13.48 Uhr plötzlich über die stadteinwärts führenden zwei Spuren der B 139 lief und offenbar versuchte, eine Straßenbahn zu erreichen.
Dabei sei die 19-Jährige direkt vor das Auto des jungen Linzers gelaufen, der trotz Vollbremsung das Mädchen noch mit etwa 50 km/h anfuhr. Drei Zeugen – eine Frau, die bei Rotlicht vorm Zebrastreifen wartete und zwei Autofahrer, die hinter und neben dem Unglückslenker unterwegs waren – berichteten übereinstimmend über den Hergang des Unglücks.
Profi-Helfer waren zufällig auch vor Ort
Zufällig war auch ein Rot-Kreuz-Auto vor Ort und die Besatzung kümmerte sich sofort um die Schwerverletzte, die nach fünf Tagen den Kampf um ihr Leben verloren hat. Die Polizei führt routinemäßig Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung bzw. Tötung gegen den Lenker.
