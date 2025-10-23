Moutet gelingt Revanche: Medwedew früh draußen!

Ähnlich eng wie zuletzt in Almaty verlief das nächste Duell Medwedews mit dem unorthodox spielenden Moutet. Vor den Augen von u.a. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und auch Dominic Thiem verlor Medwedew den ersten Satz und im Tiebreak auch die Nerven. Der Schiedsrichter hatte ihm wegen einer angeblichen Zeitüberschreitung verwarnt, Medwedew fuhr den Referee daraufhin mit einem „benutze deinen IQ“ an. Aus einem 3:1-Vorsprung wurde so ein 3:7.