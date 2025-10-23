Saudi-Arabien erhält eigenes Masters-1000-Turnier

Die ATP erlaubt erstmals seit Einführung der Masters-1000-Serie eine Aufstockung von neun auf zehn Turniere und vergibt ab 2028 an den wachsenden und finanzstarken Markt Saudi-Arabien ein eigenes Event dieser höchsten Kategorie der Tennis-Männer-Spielerorganisation.
Turnierdirektor und ATP-Board-Mitglied Herwig Straka hatte es vergangene Woche gegenüber der APA angekündigt, nun ist es bereits Realität. Der Schauplatz ist vorerst noch nicht bekannt.
Soll nicht verpflichtend sein
Es soll allerdings zu Saisonbeginn auf Hartplatz stattfinden, eine Woche dauern und im Gegensatz zu allen anderen nicht verpflichtend sein, meinte ATP-Boss Andrea Gaudenzi bei der Vorstellung des Projekts. Saudi-Arabien wird neben Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Rom, Toronto/Montreal (alternierend), Cincinnati, Shanghai und Paris im Turnierkalender aufscheinen.
