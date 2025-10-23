Saudi-Arabien erhält eigenes Masters-1000-Turnier

Soll nicht verpflichtend sein

Es soll allerdings zu Saisonbeginn auf Hartplatz stattfinden, eine Woche dauern und im Gegensatz zu allen anderen nicht verpflichtend sein, meinte ATP-Boss Andrea Gaudenzi bei der Vorstellung des Projekts. Saudi-Arabien wird neben Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Rom, Toronto/Montreal (alternierend), Cincinnati, Shanghai und Paris im Turnierkalender aufscheinen.