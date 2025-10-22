Ludwig will von Bund mehr Engagement für Medien

„Als Bürgermeister geht es mir natürlich gerade auch um den Medienstandort Wien, der in unserer Stadt ein relevanter Wirtschaftsfaktor ist. Hinter all den negativen Meldungen der vergangenen Monate stehen Arbeitsplätze und Einzelschicksale. Wir sollten jetzt alle gemeinsam an einem Strang ziehen, und uns überlegen, wie wir die vielfältigen Medien in Wien und in Österreich langfristig absichern“, spielt Ludwig auf den massiven Jobabbau in der Medienbranche in den vergangenen Wochen an.