Ausnahmezustand

So erobern die Sturm-Fans die „feindliche Stadt“

Steiermark
23.10.2025 18:52

Glasgow im Ausnahmezustand! An die 2500 Sturm-Anhänger stimmten sich in der schottischen Metropole heute den ganzen Tag über auf den Kracher in der Europa League (Anpfiff 21 Uhr) gegen Celtic ein. Alle freuen sich auf den magischen Abend mit Gänsehaut-Stimmung. Der Optimismus ist groß. (Mit Bildergalerie).

Glasgow und Fußball-Fans – da hat man normalerweise entweder dominantes Blau (Rangers) oder Grün-Weiß für Celtic. Heute war den ganzen Tag über Schwarz-Weiß die Modefarbe! Kaum eine Ecke in der Stadt, an der einem nicht ein oder gleich eine ganze Gruppe von Sturm-Fans entgegenkam.

Zitat Icon

Unser Sieg gegen die Rangers zuletzt hat mich von der Energie her an die Zeit in der Gruabn erinnert. Warum soll das im Celtic-Park nicht auch gelingen?

Sturm-Fan Valentin

„Für Sturm geht mein ganzer Urlaub drauf“, lacht Gerry aus Graz, „am Jahresanfang müssen in der Firma immer alle warten, ich muss ja zuerst die Termine der Spiele wissen.“ Auch Valentin aus Schadendorf bei Lieboch kann Glasgow mit seiner Runde nicht auslassen!

Die Sturm-Fans eroberten heute schon die Innenstadt von Glasgow.
Die Sturm-Fans eroberten heute schon die Innenstadt von Glasgow.(Bild: Pail Sepp)
+14
Fotos

„Unser Sieg gegen die Rangers zuletzt hat mich von der Energie her an die Zeit in der Gruabn erinnert“, schwelgt er in Erinnerungen, bevor er sich auf den Weg in den Celtic Park macht. „Warum soll das dort nicht auch gelingen?“

Flo wird von Kevin begleitet, es wartet ein ganz besonderer Abend auf das Duo.
Flo wird von Kevin begleitet, es wartet ein ganz besonderer Abend auf das Duo.(Bild: Pail Sepp)

Denken sich auch Harry, Bernd, Horst und sein Junior Paul, der ausnahmsweise für den Schlager in Schottland die Schule spritzen darf. „Ist alles ausgemacht, er ist so gut in der Schule, da hat ihm die Lehrerin freigegeben – und er hat dazu noch einen Bonustag bekommen“, lachte die Partie. Zwei aus der Runde genießen den Abend dann sogar in einer feinen Celtic-Hospitality im Stadion. „Den Dress-Code sollte man nicht verletzen, dafür kriegt man dort feines Austrian Beefsteak“, grinste Harry aus Graz.

Ein ganz besonderer Abend ist es für Flo. Der junge Mann ist schwer sehbeeinträchtigt – was den wackeren Kämpfer aber nie und nimmer daran hindert, seine Schwarzen auswärts in Glasgow voller Inbrunst anzufeuern. Begleitet wird er von Kevin, der selbstständig diesen Job übernimmt.

„Ich hab schon viel von der Stimmung in diesem Stadion gehört“, meinte Flo, „aber einmal abwarten, ob wir 2500 Sturm-Fans nicht lauter singen können als die Abertausenden Schotten“, grinst er und erlebte wie so viele andere in jedem Fall einen Fußballabend für die Ewigkeit.

Schon knapp drei Stunden vor dem Spiel machten sich zahlreiche Sturm-Anhänger bei einem Fanmarsch auf den Weg in Richtung Celtic Park und sorgte für eine ausgelassene Stimmung schon vor dem Anpfiff zum Überdrüberspiel in Schottland.

