Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“

Das EU-Lieferkettengesetz steht kurz vor der Verabschiedung - allerdings in stark abgeschwächter Form. Laut der Grünen EU-Abgeordneter Lena Schilling wurde das Gesetz, das Kinderarbeit und Umweltverschmutzung entlang globaler Lieferketten verhindern sollte, praktisch „zerstört“. „Damit sagen wir 2025 im Grunde: Kinderarbeit ist wieder okay, und Umweltverschmutzung ist uns nicht mehr so wichtig“, kritisiert Schilling scharf. Besonders brisant: Im EU-Parlament soll erstmals geheim über ein solches Gesetz abgestimmt werden - ein Zeichen dafür, wie groß der politische Druck und die Angst vor öffentlicher Kritik sind, so Schilling. Mehr dazu sehen Sie im Video oben!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.