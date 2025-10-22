Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“

Das EU-Lieferkettengesetz steht kurz vor der Verabschiedung - allerdings in stark abgeschwächter Form. Laut der Grünen EU-Abgeordneter Lena Schilling wurde das Gesetz, das Kinderarbeit und Umweltverschmutzung entlang globaler Lieferketten verhindern sollte, praktisch „zerstört“. „Damit sagen wir 2025 im Grunde: Kinderarbeit ist wieder okay, und Umweltverschmutzung ist uns nicht mehr so wichtig“, kritisiert Schilling scharf. Besonders brisant: Im EU-Parlament soll erstmals geheim über ein solches Gesetz abgestimmt werden - ein Zeichen dafür, wie groß der politische Druck und die Angst vor öffentlicher Kritik sind, so Schilling. Mehr dazu sehen Sie im Video oben!