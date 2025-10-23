Nach Vertragspoker: Zukunft von Messi ist geklärt

Seit 2023 in Miami

Messi kickt seit 2023 nach seinem Abgang von Paris Saint-Germain bei Inter Miami. In der MLS erzielte er in 53 Spielen 50 Tore und lieferte 28 Assists. Mit der Vertragsverlängerung setzte Messi wohl auch das entscheidende Signal für die WM-Titelverteidigung 2026. Auch wenn sich der Routinier noch nicht klar zu seiner sechsten WM-Teilnahme bekannt hat, wird ein Fehlen des Ausnahmekickers bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko immer unwahrscheinlicher. Zuerst stehen für Messi ab dem kommenden Wochenende aber noch die Play-offs in der MLS an, in denen es um den Titel geht.