Plüschiges Kuscheln mit den Enkeln der Aktionisten

Tierisch gibt sich auch die zweite Schau bei Meyer*Kainer: Da treten unter dem Motto „Stop! The Infinite Regress“ bronzene Schildkröten, Elefanten und ein scheuendes Pferd der deutschen Installationskünstlerin Raphaela Vogel (37) mit den magischen Wesen der Gelatins in Dialog. Vogel, die in ihren Arbeiten gefundene Objekte mit digitalen Technologien verbindet, beschwört hier alte Mythen: etwa die Schöpfung der Welt, die von Schildkröten getragen wird, oder den Elefanten als Sinnbild der Macht und Weisheit. Sehenswert!



Info: Gelatin & Raphaela Vogel: Galerie Meyer*Kainer, 1010 Wien, Eschenbachgasse 9 (bis 10. Jännert).