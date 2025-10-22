Ukraine beschoss wichtige russische Rüstungsfabrik

Das Ausmaß der Schäden müsse noch geprüft werden, hieß es vom Generalstab auf Telegram. Zugleich betonte das Militär die Bedeutung der Fabrik für die russische Rüstungsindustrie. Die mutmaßlich beschossene Chemiefabrik Brjansk „50 Jahre UdSSR“ ist offiziellen Angaben nach einer der führenden Hersteller für Sprengstoffe in Russland und stellt etwa Granaten und Geschossfüllungen für Raketen her.