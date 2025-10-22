Vorteilswelt
Nächtlicher Angriff

Ukraine beschoss wichtige russische Rüstungsfabrik

Ukraine-Krieg
22.10.2025 07:19
In der gleichen Region wurde in der Nacht auch ein Umspannwerk getroffen (Bild).
In der gleichen Region wurde in der Nacht auch ein Umspannwerk getroffen (Bild).(Bild: OSINT)

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben bei einem kombinierten Luftangriff eine Rüstungsfabrik im russischen Gebiet Brjansk getroffen. Bei der Attacke seien auch Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow eingesetzt worden, so der ukrainische Generalstab. Unterdessen griff Russland Kiew mit Raketen an.

Das Ausmaß der Schäden müsse noch geprüft werden, hieß es vom Generalstab auf Telegram. Zugleich betonte das Militär die Bedeutung der Fabrik für die russische Rüstungsindustrie. Die mutmaßlich beschossene Chemiefabrik Brjansk „50 Jahre UdSSR“ ist offiziellen Angaben nach einer der führenden Hersteller für Sprengstoffe in Russland und stellt etwa Granaten und Geschossfüllungen für Raketen her.

Mehrere Drohnenangriffe
In der Nacht wurden nach Angaben von pro-ukrainischen Bloggern auch ein Umspannwerk in Trubtschewsk im selben Gebiet sowie ein Wärmekraftwerk im Gebiet Smolensk getroffen. Bilder der brennenden Gebäude wurden im Netz geteilt.

Das russische Militär gab am Abend den Abschuss von 57 ukrainischen Drohnen im Gebiet Brjansk bekannt. Schäden wurden offiziell nicht bekannt. Der Gouverneur des Gebiets Alexander Bogomas teilte lediglich mit, dass die Rettungskräfte im Einsatz seien.

Angriff auf Kiew
In derselben Nacht hat Russland Ziele in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mit ballistischen Raketen angegriffen. Vorläufigen Angaben der ukrainischen Luftwaffe zufolge sind dabei mindestens vier Raketen eingesetzt worden. Im Zentrum waren etwa zwölf Explosionen zu hören, hauptsächlich von Flugabwehrraketen.

Heizkraftwerke als Ziel
Im südlichen Stadtteil Holossijew sei ein Brand ausgebrochen, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram mit. In zwei weiteren Stadtbezirken seien Raketentrümmer herabgestürzt und dabei mindestens ein Auto in Brand gesetzt worden. Militärbeobachtern zufolge sind die beiden Heizkraftwerke der Stadt Ziel des Angriffs gewesen.

Lesen Sie auch:
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
21.10.2025
Bis zu 1400 Schiffe
Russlands Schattenflotte wächst und beunruhigt EU
20.10.2025

In der südostukrainischen Großstadt Saporischschja hat es Behördenangaben nach zudem neun Einschläge von russischen Kampfdrohnen gegeben. Mehrere Wohnhäuser seien in Brand geraten, teilte der Gouverneur des Gebiets Iwan Fedorow bei Telegram mit. Mehrere russische Raketen und Drohnen sind der ukrainischen Luftwaffe zufolge auch auf die Industriestadt Kamjanske abgefeuert worden.

Stromausfälle in Ismajil
Zuvor hatten mehrere russische Kampfdrohnen auch die südukrainische Hafenstadt Ismajil an der rumänischen Grenze angegriffen. Der ukrainische öffentlich-rechtliche Rundfunk berichtete von Explosionen und Stromausfällen in der Stadt an der Donau.

