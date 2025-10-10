Minister sucht starke Allianz gegen Verbrenner-Aus

Zauberwort „Technologieoffenheit“

In Österreich sucht Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) mit einem detaillierten Positionspapier eine Allianz mit mehreren europäischen Staaten – auch um Arbeitsplätze zu erhalten. Das Zauberwort heißt jetzt: „Technologieoffenheit“ und Unabhängigkeit von China. Durch Entwicklung von klimaneutrale Kraftstoff- und Antriebstechnologien, die CO2-neutral sind, muss der Verbrenner nicht gänzlich verschwinden: Ein Auto verursacht Emissionen nicht nur im Betrieb, sondern auch bei Produktion und Entsorgung. Batterien sind in der Herstellung sehr CO2-intensiv. Wird der gesamte Lebenszyklus berücksichtigt, können auch moderne Verbrenner mit klimaneutralem Kraftstoff eine sehr gute Klimabilanz haben.