EU wird Verbrenner-Aus „schnellstmöglich“ prüfen

Ab 1. Januar 2035 dürfen keine neuen Benzin- oder Dieselautos mehr in der EU zugelassen werden. Ziel ist es, die Emissionen im Verkehrssektor zu senken und die Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, aber trotzdem die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. So der Plan des „Green Deals“.