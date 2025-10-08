An der Front Europas: Van der Bellen in Litauen

Am Donnerstag besucht Van der Bellen die Grenze zu Belarus, wo hybride Angriffe mit Drohnen und gesteuerter Migration zum Alltag gehören. Sein Besuch ist damit auch ein Zeichen des Respekts gegenüber jenen, die täglich in dieser Grauzone zwischen Krieg und Frieden leben. Für die baltischen Staaten bedeutet das: Sie stehen nicht allein. Für Europa bedeutet es: Sicherheit beginnt an der Peripherie – und endet nicht an nationalen Grenzen. Denn Russland führt längst keinen Krieg mehr nur mit Waffen. Es ist ein Krieg um Köpfe und Vertrauen. Und in diesem Kampf entscheidet nicht die Größe der Armee, sondern die Stärke der Gesellschaft.