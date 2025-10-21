Weissman über Blau-Weiß: „Ich bin extrem dankbar!“

„Tor im Donaupark! Tor für Blau-Weiß! Torschütze die Nummer 18 – Shon“ „Weissman!“ kam’s von den Rängen zurück, als der Israeli am Sonntag beim 3:4-Spektakel gegen Sturm auf 2:3 verkürzte. Womit der 29-Jährige, der beim Derby-0:2 gegen den LASK verletzt ausgewechselt werden musste, in seinem fünften Spiel bereits seinen vierten Treffer für BW Linz erzielte: Zwei waren’s beim 3:0 über den GAK gewesen, dazu das 1:0-Siegtor bei der Austria.