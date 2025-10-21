Weissman über Blau-Weiß: „Ich bin extrem dankbar!“

Beim 3:4-Spektakel gegen Sturm erzielte er am Sonntag in seinem fünften Spiel für Blau-Weiß bereits seinen vierten Treffer, hält nun in gesamt 36 Bundesliga-Spielen bei unfassbaren 34 Toren: Shon Weissman! Dessen Verpflichtung umstritten war – und den BW Linz nun erstmals öffentlich sprechen ließ.
„Tor im Donaupark! Tor für Blau-Weiß! Torschütze die Nummer 18 – Shon“ „Weissman!“ kam’s von den Rängen zurück, als der Israeli am Sonntag beim 3:4-Spektakel gegen Sturm auf 2:3 verkürzte. Womit der 29-Jährige, der beim Derby-0:2 gegen den LASK verletzt ausgewechselt werden musste, in seinem fünften Spiel bereits seinen vierten Treffer für BW Linz erzielte: Zwei waren’s beim 3:0 über den GAK gewesen, dazu das 1:0-Siegtor bei der Austria.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.