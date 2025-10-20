Welche Kunstgegenstände in OÖ bereits verschwanden

Der größte Kunstraub in Oberösterreich passierte bereits in den 1980er-Jahren – in einem Gotteshaus: Im März 1987 wurden bei einem nächtlichen Einbruch aus der Pfarrkirche in Hallstatt vier Tafelbilder aus dem gotischen Altar gestohlen. Nach dem kriminellen Coup wurden die gestohlenen Bilder vom Bundesdenkmalamt und dem Kunstreferat der Diözese Linz mithilfe von Fotos durch Repliken ersetzt.