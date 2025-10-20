OÖ: Auto landete auf Dach von Gartenhütte

Zum Glück war diese Gartenhütte sehr robust konstruiert! Am Sonntagabend landete auf einem Schuppen im Mühlviertel in OÖ gleich ein ganzes Auto. Das Dach hielt Stand, die Feuerwehr musste das Auto mit einem Kran bergen. Verletzt wurde niemand.
Zu einem kuriosen Einsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr Kefermarkt alarmiert. Um 18.18 Uhr war ein Auto in unwegsamem Gelände auf einer Gartenhütte zum Stillstand gekommen und drohte weiter abzurutschen.
Fahrzeug vorsichtig gesichert
Die Feuerwehr Kefermarkt arbeitete dabei eng mit der FF Freistadt zusammen, die mit einem Schweren Rüstfahrzeug vor Ort war. Gemeinsam sicherten die Einsatzkräfte zuerst das betroffene Fahrzeug, um ein weiteres Abrutschen des Autos und eine kontrollierte Bergung zu ermöglichen.
Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz erfolgreich abgeschlossen und die beteiligten Kräfte konnten wieder einrücken. Verletzt wurde niemand.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.