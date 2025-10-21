Biathlon erobert die Städte: ÖSV-Star begeistert

Wintersport ohne Schnee? Der Biathlon-Weltverband will neues Publikum gewinnen, indem man den Sport aus den Bergen ins Herz der Stadt bringt. Österreichs Biathlon-Star war vom Testlauf im Münchner Olympia-Park mit 50.000 Fans begeistert.
„Eine coole Veranstaltung mit brutal vielen Zuschauern“, schwärmte Österreichs Biathlon-Star Anna Gandler im „Krone“-Gespräch von ihrem Auftritt beim Loop-One-Festival am Sonntag in München.
