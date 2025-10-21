Welchen Tipp Ex-Celtic-Mann für Sturm parat hat

Am Donnerstag muss Österreichs Fußballmeister Sturm auswärts bei Kultklub Celtic Glasgow in der Europa League seinen Mann stehen. Während es bei den Schotten eher unrund läuft, rückt Sturm mit breiter Brust an. Ein früherer ÖFB-Teamspieler stand einst bei Celtic im Kader. Was er den Grazern mit auf den Weg gibt.