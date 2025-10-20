Brasilianer zaubert beim 3:1-Erfolg von Oberlienz

Im „Krone“-Spiel der Runde bog Oberlienz in der 1. Klasse West auswärts Admira Villach mit 3:1. Auch, weil ein Brasilianer zauberte. Die Villacher, die ja heuer der „West“-Gruppe zugeteilt wurden, spulen insgesamt 1752 Kilometer bei den Auswärtsspielen ab. Der Sportboss prophezeit für die Zukunft Gebietsligen im Fußball-Unterhaus.
Tanze Samba mit mir“, sang einst Tony Holiday. Und das dachte sich Oberlienz-Legionär Luis Henrique Oliveira de Almeida wohl auch am Samstag in der 1. Klasse West auswärts bei Admira Villach.
