Brasilianer zaubert beim 3:1-Erfolg von Oberlienz

Im „Krone“-Spiel der Runde bog Oberlienz in der 1. Klasse West auswärts Admira Villach mit 3:1. Auch, weil ein Brasilianer zauberte. Die Villacher, die ja heuer der „West“-Gruppe zugeteilt wurden, spulen insgesamt 1752 Kilometer bei den Auswärtsspielen ab. Der Sportboss prophezeit für die Zukunft Gebietsligen im Fußball-Unterhaus.