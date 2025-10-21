Vorteilswelt
Von Spieler und Coach

Ärger um Vinicius Jr.: „Deshalb hasst dich jeder!“

La Liga
21.10.2025 07:59
Vinicius Junior
Vinicius Junior(Bild: AFP/THOMAS COEX)

Wieder einmal sorgt Vinícius Júnior für Ärger! Beim 1:0-Sieg von Real Madrid in Getafe geriet der Brasilianer nach mehreren Provokationen heftig mit den Gegnern aneinander. „Deshalb hasst dich jeder“, war im TV zu hören.

Nachdem gleich zwei Getafe-Spieler – Alex Sancris und Allan Nyom – nach Fouls am Real-Star vom Platz gestellt wurden, kam es zwischen Vinícius und Sancris’ Teamkollegen Juan Iglesias zum verbalen Schlagabtausch.

Wie spanische Medien übereinstimmend berichten, soll Iglesias dem Flügelstürmer zugerufen haben: „Deshalb hasst dich jeder. Lerne von deinen Mitspielern!“ Die Szene war laut „Movistar“ sogar im TV zu hören.

Juan Iglesias (li.)
Juan Iglesias (li.)(Bild: AP/Manu Fernandez)

Provokationen sorgen für Frust
Auslöser des Ärgers waren wieder einmal Vinícius’ Provokationen und theatralische Reaktionen nach Fouls. Getafe sah darin Übertreibung und verlor die Nerven. Nyom flog nach einer Tätlichkeit, Sancris nach einem Foul an Vini Jr.

Auch Getafes Trainer wurde vom Real-Profi angeblich provoziert: „Ich hatte einen Streit mit Bellingham, dann kam Vinicius zu mir und sagte mir: ‘Sehr gute Auswechslung.‘ Dann kam Bellingham, um mir etwas zu sagen, und ich sagte ihm, er solle spielen und nicht so viel reden“, sagte José Bordalás.

Getafe-Coach José Bordalás
Getafe-Coach José Bordalás(Bild: EPA/Jesus Diges)

Und weiter: „Er hätte nicht kommen müssen, um meine Wechsel zu kommentieren. Das brauche ich nicht. Er hätte mich nicht provozieren sollen. Wir haben in dieser Saison mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen, aber Nyoms Platzverweis hat das Spiel geprägt.“

Auch nach dem Spiel nahm Iglesias kein Blatt vor den Mund: „Das sind Dinge, die auf dem Platz bleiben, aber es gibt Dinge, die nicht erlaubt sind. Und wenn kein Respekt gezeigt wird, kommt es zu solchen Vorfällen“, sagte der 27-Jährige bei „Movistar“. 

Zwar gewann Real, doch Vinícius bleibt ein Spieler, der weiter polarisiert.

