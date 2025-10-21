Vorteilswelt
ganz spontan

Privatkonzert von John C. Reilly bei Viennale

Adabei Österreich
21.10.2025 06:00
Schauspieler John C. Reilly mit Pianistin Meg Morley beim Spontankonzert auf der Viennale.
Schauspieler John C. Reilly mit Pianistin Meg Morley beim Spontankonzert auf der Viennale.(Bild: Alexander Tuma)

John C. Reilly hat sich als Schauspieler einen Namen gemacht und ist von der großen Leinwand nicht mehr wegzudenken. Jetzt überrascht er so manche bei der Viennale mit einem weiteren Talent. 

Am Sonntag fand in der Bar des Hotel Intercontinental in Wien ein kleiner, exklusiver Emfang mit Gästen und dem Team der Viennale statt. Mit dabei war auch Hollywoodschauspieler John C. Reilly, der neben seinen Auftritten in „Guardians of the Galaxy“ oder „Kong: Skull Island“ bereits in über 100 Rollen geschlüpft ist. 

ein Mann mit vielen Talenten
Gegen Mitternacht überraschte der 60.Jährige mit einer Darbietung, die den ein oder anderen vielleicht überraschen mag: Bei einem spontanen Privatkonzert stellte er seine Gesangskünste unter Beweis.

So ganz aus dem nichts kommt sein weiteres Talent aber nicht, denn Reilly sang in Filmen wie „Walk hard“ oder „Chicago“ all seine Gesangsparts selbst ein. Außerdem veröffentlichte er 2025 sein Debütalbum „Whats Not To Love?“ unter dem Pseudonym „Mister Romantic“.

Treffen die Töne: John C. Reilly mit der musikalischen Begleitung von Pianistin Meg Morley.
Treffen die Töne: John C. Reilly mit der musikalischen Begleitung von Pianistin Meg Morley.(Bild: Alexander Tuma)

Begleitet wurde der Schauspieler von der australischen Komponistin und Pianistin Meg Morley, die ebenfalls zu Gast bei der Viennale war. Gemeinsam performten sie mehrere Songs und ernteten dafür begeisterten Applaus.

hochkarätiges Publikum
Unter den Zuhörenden befanden sich unter anderem Viennale-Präsident Christian Petzold, Direktorin Eva Sangiorgi sowie die ehemaligen Viennale-Direktoren Alexander Horwath und Wolfgang Schwartz. Auch die Regisseure James Benning, Matteo Zoppis, Allessio Rido de Righi und viele weitere Gäste zeigten sich begeistert von der musikalischen Darbietung. 

John C. Reilly mit Viennale-Leiterin Eva Sangiorgi.
John C. Reilly mit Viennale-Leiterin Eva Sangiorgi.(Bild: Alexander Tuma)

Reilly präsentiert bei der diesjährigen Viennale seinen neuen Film „Testa o croce?“, in dem er die Rolle des „Buffallo Bill“ verkörpert.

Porträt von Emily Patek
Emily Patek
