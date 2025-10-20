Vorteilswelt
Unfall in Osttirol

22-Jähriger stürzte mit Radbagger in die Tiefe

Tirol
20.10.2025 20:45
Der Radbagger wurde völlig beschädigt, der Lenker konnte sich aber selbst befreien.
Der Radbagger wurde völlig beschädigt, der Lenker konnte sich aber selbst befreien.

Das hätte wohl noch schlimmer enden können: Mit einem Radbagger stürzte am Montag ein Einheimischer (22) in Osttirol über einen steilen Hang. Das Gefährt ist ein Wrack, doch der junge Mann hatte wohl Glück im Unglück . . .

Am Montagvormittag war der 22-Jährige österreichischer Staatsbürger mit dem Radbagger im Gemeindegebiet von Hopfgarten in Defereggen mit Aufräumarbeiten von Schadholz beschäftigt. Gegen 10 Uhr befuhr er einen Forstweg in Richtung Bloshütte.

Weg brach ab, da stürzte der Bagger ab
Beim Rückwärtsfahren brach der Weg seitlich ab, wodurch der Radbagger etwa 100 Meter, sich mehrfach überschlagend, über steiles Gelände abstürzte. Der Fahrer befand sich während des Absturzes in der Kabine und konnte das stark beschädigte Fahrzeug nach dem Stillstand eigenständig verlassen.

Kollegen setzten Rettungskette in Gang
Aufgrund mangelnder Netzabdeckung verständigte der junge Mann seine in der Nähe arbeitenden Kollegen, welche umgehend die Rettungskette in Gang setzten. Der Verletzte wurde in der Folge mittels Taubergung durch den Notarzthubschrauber C 7 aus dem unwegsamen Gelände geborgen und mit erheblichen Verletzungen in das Krankenhaus Lienz geflogen.

Andreas Moser
