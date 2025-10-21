Buffet am Bahnhof: Ein Treffpunkt für jedermann

Auch privat mit den Öffis unterwegs

Berufsschüler, Busfahrer und Stammgäste gehören ebenso zum Publikum wie Reisende, auch wenn die Zahl der Zugpassagiere in den letzten Jahren abgenommen hat. „Ich kenne nur einen Zugfahrer persönlich“, sagt sie augenzwinkernd. Vielleicht ändert sich das ja mit den neuen Verbindungen der Koralmbahn. Privat ist die Gastwirtin am Bahnhof und am Buswarteplatz anzutreffen: „Ich bin Fußgängerin, ich hab kein Auto. Wenn ich wohin muss, nehm ich die öffentlichen Verkehrsmittel – und das gern.“