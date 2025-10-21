Buffet am Bahnhof: Ein Treffpunkt für jedermann

In wenigen Wochen ist es so weit: Die Koralmbahn wird eröffnet und Fahrpläne in ganz Kärnten werden ausgebaut und angepasst. Die „Krone“ besucht jeden Bezirk und fährt mit Bus und Bahn. Heute besuchen wir das „Bahnhofsbuffet Marlene“ in Feldkirchen.
Mit der neuen Koralmbahn beginnt für Kärnten eine neue Ära des öffentlichen Verkehrs. Schnellere Verbindungen und angepasste Fahrpläne – auch im Bezirk Feldkirchen, wo am Bahnhof seit 17 Jahren Marlene Schusser ihre Gäste bedient.
Montag bis Freitag steht die 35-Jährige von 5 Uhr bis 20 Uhr im Einsatz, auch an den Wochenenden ist geöffnet. Vor zwei Jahren hat sie schließlich das Lokal übernommen. „Ich habe vier Ruhetage im Jahr“, sagt sie mit einem Lächeln. Ihr Buffet beschreibt sie als „Treffpunkt für alle. Vom Obdachlosen bis zum Steinmetz ist bei mir alles vertreten.“
Auch privat mit den Öffis unterwegs
Berufsschüler, Busfahrer und Stammgäste gehören ebenso zum Publikum wie Reisende, auch wenn die Zahl der Zugpassagiere in den letzten Jahren abgenommen hat. „Ich kenne nur einen Zugfahrer persönlich“, sagt sie augenzwinkernd. Vielleicht ändert sich das ja mit den neuen Verbindungen der Koralmbahn. Privat ist die Gastwirtin am Bahnhof und am Buswarteplatz anzutreffen: „Ich bin Fußgängerin, ich hab kein Auto. Wenn ich wohin muss, nehm ich die öffentlichen Verkehrsmittel – und das gern.“
Infos zu Fahrplänen & Co. gibt’s am 24.10. am Busbahnhof in Feldkirchen (15 bis 20 Uhr).
Marlenes Bahnhofsbuffet ist eines der letzten Lokale an einem Bahnhof: ein Stück gelebte Kärntner Alltagskultur, mitten im Wandel der Mobilität. Infos zu Fahrplänen & Co. gibt’s am 24.10. am Busbahnhof in Feldkirchen (15 bis 20 Uhr).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.