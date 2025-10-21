Vorteilswelt
Buffet am Bahnhof: Ein Treffpunkt für jedermann

Kärnten
21.10.2025 05:00
Marlene Schusser betreibt seit zwei Jahren das Buffet.
Marlene Schusser betreibt seit zwei Jahren das Buffet.(Bild: Christian Krall)

In wenigen Wochen ist es so weit: Die Koralmbahn wird eröffnet und Fahrpläne in ganz Kärnten werden ausgebaut und angepasst. Die „Krone“ besucht jeden Bezirk und fährt mit Bus und Bahn. Heute besuchen wir das „Bahnhofsbuffet Marlene“ in Feldkirchen. 

Mit der neuen Koralmbahn beginnt für Kärnten eine neue Ära des öffentlichen Verkehrs. Schnellere Verbindungen und angepasste Fahrpläne – auch im Bezirk Feldkirchen, wo am Bahnhof seit 17 Jahren Marlene Schusser ihre Gäste bedient.

Montag bis Freitag steht die 35-Jährige von 5 Uhr bis 20 Uhr im Einsatz, auch an den Wochenenden ist geöffnet. Vor zwei Jahren hat sie schließlich das Lokal übernommen. „Ich habe vier Ruhetage im Jahr“, sagt sie mit einem Lächeln. Ihr Buffet beschreibt sie als „Treffpunkt für alle. Vom Obdachlosen bis zum Steinmetz ist bei mir alles vertreten.“

Auch privat mit den Öffis unterwegs
Berufsschüler, Busfahrer und Stammgäste gehören ebenso zum Publikum wie Reisende, auch wenn die Zahl der Zugpassagiere in den letzten Jahren abgenommen hat. „Ich kenne nur einen Zugfahrer persönlich“, sagt sie augenzwinkernd. Vielleicht ändert sich das ja mit den neuen Verbindungen der Koralmbahn. Privat ist die Gastwirtin am Bahnhof und am Buswarteplatz anzutreffen: „Ich bin Fußgängerin, ich hab kein Auto. Wenn ich wohin muss, nehm ich die öffentlichen Verkehrsmittel – und das gern.“

Auskünfte:

Infos zu Fahrplänen & Co. gibt’s am 24.10. am Busbahnhof in Feldkirchen (15 bis 20 Uhr).

Marlenes Bahnhofsbuffet ist eines der letzten Lokale an einem Bahnhof: ein Stück gelebte Kärntner Alltagskultur, mitten im Wandel der Mobilität. Infos zu Fahrplänen & Co. gibt’s am 24.10. am Busbahnhof in Feldkirchen (15 bis 20 Uhr).

Christian Krall
