Sporteln statt Granteln: Überraschung bei Jubiläum

Was vor elf Jahren ganz klein mit zehn Freunden im Arne-Karlsson Park in Wien-Alsergrund begonnen hatte, erlebte Montag Abend die 1000. Auflage! Zum Jubiläum des frei zugänglichen Workouts von Extremsportler Michael Strasser kamen trotz der kühlen Temperaturen Hunderte Menschen, die eine Überraschung erlebten.
Unter ihnen waren auch Zahnmedizin-Studentin Sofia und Humanmedizin-Student David, die seit 2019 regelmäßig mitschwitzen. Beide kamen mit dem Rad, sagten: „Michi ist immer gut drauf, hat eine unglaubliche motivierende Art. Das Training hier und seine Extremsport-Projekte sind irrsinnig beeindruckend.“
Comeback nach Peking-Aufenthalt
Stefan, der zuletzt ein halbes Jahr in Peking studiert hatte, gab sein Comeback im Arne-Karlsson-Park und nahm seine Kumpels Simon und Emil mit. Die beiden waren zum ersten Mal dabei, staunten: „Unglaublich, was hier los ist. Damit haben wir nicht gerechnet.“
In einem Rhythmus
Und schon ging es um 19 Uhr los, sprangen die Massen bei stimmungsvoller Musik beim Aufwärmen in einem Rhythmus. Dann kamen verschiedene Kräftigungs- und Stabilisierungsübungen. Strasser machte auf einer kleinen Bühne, auf der „Sporteln statt Granteln“ stand, alles vor und erklärte es über ein Mikrofon.
Saxofon-Musik auch noch nach dem Training
15 Minuten vor Schluss wurde es emotional, kam plötzlich Saxofonist Sebastian Grimus von Parov Stelar auf die Bühne, gab mit seinen Künsten allen Teilnehmern einen Push. Er untermalte mit seiner Musik die besondere Atmosphäre auch noch eine halbe Stunde nach dem Workout.
„Wir machen das jede Woche bei jedem Wetter“
Strasser sagte: „Es war ein Gänsehaut-Abend. Als ich 2016 mit dem Rad durch Afrika von Alexandria nach Kapstadt gefahren bin, haben mich am Ende nur die Lieder von Parov Stelar ins Ziel gebracht. Daher war der Überraschungsauftritt von Sebastian sehr besonders für mich. Ich bin schon stolz darauf, was sich hier in elf Jahren für eine Community gebildet hat. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Regelmäßigkeit. Wir machen das hier jede Woche, jeden Montag und jeden Donnerstag, bei jedem Wetter.“ Siehe Instagram-Video unten.
10.000 Euro Spenden gesammelt
Das Workout, bei dem jedes Mal von den Teilnehmern für Betroffene der Krankheit ME/CFS Geld (am Montag waren es 10.000 Euro) gespendet wird, ist sehr bekannt. Sogar Bundespräsident Alexander van der Bellen hat sich schon einmal ein Training live vor Ort angeschaut. Schlusswort von Michael Strasser: „Ich hoffe, dass es diese Trainings noch lange gibt.“ Er und seine Mitstreiter vom Verein „Racing4Charity“ sind weiter motiviert wie am ersten Tag.
