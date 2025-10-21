Sporteln statt Granteln: Überraschung bei Jubiläum

„Wir machen das jede Woche bei jedem Wetter“

Strasser sagte: „Es war ein Gänsehaut-Abend. Als ich 2016 mit dem Rad durch Afrika von Alexandria nach Kapstadt gefahren bin, haben mich am Ende nur die Lieder von Parov Stelar ins Ziel gebracht. Daher war der Überraschungsauftritt von Sebastian sehr besonders für mich. Ich bin schon stolz darauf, was sich hier in elf Jahren für eine Community gebildet hat. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Regelmäßigkeit. Wir machen das hier jede Woche, jeden Montag und jeden Donnerstag, bei jedem Wetter.“ Siehe Instagram-Video unten.