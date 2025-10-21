Lenker (36) nach Autounfall spurlos verschwunden

Aufgrund von aufgefundenen Ausweisen und Mobiltelefonen wurde angenommen, dass es sich bei dem Lenker um einen Mann (36) aus Wolfsberg handeln könnte. Weil es keinen Verletzten gab, wurde der alarmierte Hubschrauber storniert. Stattdessen wurden der Polizeihubschrauber sowie ein Polizeihund für eine Suchaktion angefordert.