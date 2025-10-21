33-Jähriger in Haft
Streit vor Supermarkt eskaliert: Jugendlicher tot
Ein Jugendlicher wurde bei einer Auseinandersetzung in einem Supermarkt im Kreis Lippe im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen am Montag von einem 33-Jährigen tödlich verletzt.
Die beiden Männer waren den Angaben zufolge zunächst auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt in einen Streit geraten. An der Kasse im Markt hätten sie am Montagabend dann erneut gestritten. Dabei habe der 33-Jährige den Jugendlichen mit einem spitzen Gegenstand angegriffen.
Jugendlicher starb auf Parkplatz
Der Attackierte sei so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort starb. Zum Alter des Jugendlichen gab es zunächst keine Angaben.
Das Alter des Jugendlichen sowie die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft Detmold sowie die Mordkommission „Kasse“ des Polizeipräsidiums Bielefeld ermitteln.
