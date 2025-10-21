Erste Abschiebung nach Afghanistan in vier Jahren

„Wir schützen Menschen in Österreich, nicht ausländische Kriminelle“

„Wer sich nicht an unsere Regeln hält, muss gehen. Null Toleranz gegenüber Menschen, die durch Straftaten ihr Aufenthaltsrecht verwirkt haben. Diese Straftäter müssen unser Land verlassen – ganz egal, woher sie kommen. Die heutige Abschiebung nach Afghanistan ist ein klares Signal: Wir schützen die Menschen in Österreich, und nicht ausländische Kriminelle, die kein Recht haben, bei uns zu leben“, so Bundeskanzler Christian Stocker.