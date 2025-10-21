Erste Abschiebung nach Afghanistan in vier Jahren

Ein wegen Vergewaltigung verurteilter Straftäter wurde am frühen Dienstagmorgen in sein Heimatland nach Kabul überstellt. Es ist die erste Abschiebung von Österreich nach Afghanistan, seit die radikal-islamischen Taliban im Jahr 2021 dort wieder die Macht übernommen haben.
Die Rückführung erfolgte am frühen Dienstagmorgen und wurde nach Angaben des Innenministeriums zwischen dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) und den afghanischen Behörden eng abgestimmt.
Sexualdelikt und Körperverletzung
Bei dem Abgeschobenen handelt es sich um einen 1994 geborenen Mann, der in Österreich knapp vier Jahre in Haft verbracht hatte. Er war unter anderem wegen Vergewaltigung und schwerer Körperverletzung verurteilt worden.
Bereits zu Beginn des Jahres hatten Vertreter des BFA in Afghanistan Gespräche mit der dortigen Verwaltung auf operativ-technischer Ebene geführt. Im September waren Vertreter der afghanischen Behörden in Wien, um die praktische Durchführung von Abschiebungen zu koordinieren.
Danach wurde bekannt, dass 30 Personen von einer Außerlandesbringung nach Afghanistan betroffen sein könnten. Laut Innenministerium sind weitere Abschiebungen nach Afghanistan in Vorbereitung.
„Wir schützen Menschen in Österreich, nicht ausländische Kriminelle“
„Wer sich nicht an unsere Regeln hält, muss gehen. Null Toleranz gegenüber Menschen, die durch Straftaten ihr Aufenthaltsrecht verwirkt haben. Diese Straftäter müssen unser Land verlassen – ganz egal, woher sie kommen. Die heutige Abschiebung nach Afghanistan ist ein klares Signal: Wir schützen die Menschen in Österreich, und nicht ausländische Kriminelle, die kein Recht haben, bei uns zu leben“, so Bundeskanzler Christian Stocker.
„Abschiebungen konsequent umgesetzt“
Innenminister Gerhard Karner: „Wir haben Abschiebungen von verurteilten Straftätern nach Afghanistan angekündigt und nun setzen wir diese Abschiebungen auch um. Dieser harte und notwendige Weg wird konsequent fortgesetzt. Weitere Abschiebungen von verurteilten Straftätern nach Afghanistan werden vorbereitet und dann vollzogen.“
